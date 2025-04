Chega afasta Ana Caldeira após revelações sobre tentativa de burla

Ana Caldeira, vice-presidente do Conselho de Jurisdição do Chega e jurista do grupo parlamentar, abandonou todas as funções no Chega. A decisão foi tomada esta sexta-feira.

A jurista foi afastada do grupo parlamentar e demitida do Conselho de Jurisdição do partido.

O afastamento surge na sequência das acusações de burla qualificada e falsificação de documentos. Ana Caldeira está atualmente a ser julgada por um caso que envolve a falsificação da assinatura de uma mulher já falecida.