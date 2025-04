"Ilegal". PPM entrega recurso da decisão que aprova AD - Coligação PSD/CDS

O PPM recorreu esta sexta-feira para plenário do Tribunal Constitucional do acórdão que aprovou a designação "AD - Coligação PSD/CDS", argumentando que a decisão não tem fundamento, disse à Lusa o secretário-geral, Paulo Estêvão.

No recurso para o plenário do Tribunal Constitucional, o Partido Popular Monárquico argumenta que o acórdão divulgado quinta-feira, em que se aceita o uso da denominação "AD - Coligação PSD/CDS", "é nulo por falta de fundamentação" e "ilegal por violação" do que consta na lei eleitoral em relação ao nome das coligações.

Os monárquicos defendem que o acórdão mais recente não explica por que razão a nova designação não se confunde com a que foi apresentada nas legislativas do ano passado ("Aliança Democrática", em que constava o PPM) e consideram que os juízes não cumpriram com a sua obrigação de fundamentar a decisão.

"Afigurando-se necessário fundamentar a decisão sobre tudo o que, sendo relevante, também é controverso, revelava-se obrigatório fundamentar a não confundibilidade da denominação em causa", lê-se no documento.