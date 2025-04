Marcelo promulga alterações à Lei dos Solos, mas mantém reservas

A decisão foi publicada no site oficial da Presidência, onde o chefe de Estado deixou algumas críticas ao conteúdo do diploma.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou, esta sexta-feira, as alterações ao Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, conhecidas como alterações à Lei dos Solos.

Fê-lo atendendo às “profundas alterações introduzidas por iniciativa do Partido Socialista, com apoio do Partido Social Democrata, que afastam objeções suscitadas sobre o diploma anterior”.

Na nota oficial publicada pela Presidência da República, o Presidente considera que as mudanças apresentadas na nova versão justificam o seu aval.