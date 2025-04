​Nova sondagem dá vitória à AD e ainda há 21% de indecisos

Quase seis pontos percentuais separam a AD do PS na sondagem que é publicada esta sexta-feira. Segundo o estudo de opinião divulgado pelo jornal “Nascer do Sol”, se as eleições fossem agora a coligação entre o PSD e o CDS venceria, tendo 25,4% das intenções de voto. Já o PS fica-se pelos 19,7%.

Nesta sondagem, feita pela Consulmark2, o Chega fixa-se no 10,3%, seguido pela Iniciativa Liberal, com 6,2% e pelo Livre com 3,3%.

O Bloco de Esquerda também sobe ligeiramente para os 2,9%, já a CDU desce para 1,9%, enquanto o PAN sobe para 1%.

Quanto a indecisos, a sondagem indica que há 21% de pessoas que ainda não sabem em que vão votar no dia 18 de maio.

O mesmo estudo refera ainda que, no que toca à preferência dos portugueses para ocupar o cargo de primeiro-ministro, Luís Montenegro continua a ser o favorito dos portugueses , isto apesar de Pedro Nuno Santos ter reduzido a desvantagem nas últimas semanas de 14,5 pontos percentuais para 12,3 p.p.

Em caso de derrota, a maioria dos inquiridos considera que ambos se devem demitir. Já André Ventura desce na preferência dos portugueses para primeiro-ministro, tal como o número de indecisos.



Este estudo de opinião foi feito entre 27 de março e 3 de abril de 2025.