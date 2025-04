Pedro Nuno Santos acusa Governo de não ter antecipado das tarifas dos EUA

Na opinião do líder socialista, Portugal já devia ter em marcha "medidas de contingência preparadas para mitigação dos impactos" nos setores económicos mais afetados, assegurando que seria isso que os socialistas estariam a fazer se fossem Governo.

"A União Europeia, sem fechar a via do diálogo, tem que reagir com firmeza, mas sobretudo com inteligência na defesa intransigente dos seus interesses", defendeu ainda.

A Comissão Europeia inicia hoje negociações com Washington sobre as tarifas alfandegárias que os Estados Unidos vão aplicar sobre importações de produtos da União Europeia (UE).