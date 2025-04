"Via verde" na Defesa. Nuno Melo garante transparência

Nuno Melo admite que a “via verde” para a Defesa poderá vir a reforçar a transparência no processo de contratação pública.

Esta sexta-feira, em Guimarães, o ministro da Defesa desvalorizou o alerta da organização Transparência e Integridade de que as alterações na contratação pública na defesa poderão aumentar o risco de corrupção e garantiu que o que está em causa é a “eliminação das barreiras burocráticas”.

Trata-se da “simplificação legislativa, desburocratização sempre com a transparência e os mecanismos de controlo como nota previa", diz. "Portanto, não está, em nenhum momento, em causa diminuir a transparência e controlo, bem pelo contrário, por aventura, até reforçando essa transparência e controlo”, sublinhou.

O objetivo, explicou o governante, é “facilitar e agilizar” de forma que “a economia tenha uma oportunidade na defesa”.

“Uma equipa do Ministério da Economia e da Defesa Nacional está a proceder da atualização do quadro normativo eliminando barreiras que são burocráticas e que atrasam para que a Economia tenha uma oportunidade na Defesa e a Defesa beneficie da Economia e dos empresários portugueses”, explicou.

Questionado sobre um eventual impacto no setor social do aumento do investimento de Portugal na NATO, Nuno Melo garantiu que o governo “não vai colocar em causa os equilíbrios orçamentais, garantindo sempre o bom comportamento da economia e assegurando as prestações sociais”.

“É nesse equilíbrio que se fara o crescimento na defesa em Portugal”, rematou.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou no final de janeiro a intenção do governo em antecipar a meta dos 2% do PIB em investimento na defesa. O objetivo é chegar aos seis mil milhões de euros até 2029.

Nuno Melo esteve esta sexta-feira, em Guimarães, para a assinatura de acordos para a reabilitação do Padrão D. João I e da Igreja Mosteiro Santa Marinha da Costa. Uma cerimónia que contou com a presença da ministra da cultura, Dalila Rodrigues.