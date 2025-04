Volt quer Governo Central Europeu para resolver problemas na Defesa

Há uma grande quantidade de de recursos na economia Europeia que não é taxada porque as grandes empresas conseguem contornar e com um Governo Central a financiar as forças armadas, vamos libertar os Estados-Membros dessa obrigação.

O financiamento dessas forças armadas europeias vai depender muito dos recursos da União Europeia e uma UE Federal, ou seja, que tenha um Governo central vai ter capacidades para, por exemplo, taxar as grandes corporações, inclusive taxar as grandes corporações digitais e tecnológicas americanas que operam na UE e que os estados-membros não têm capacidade de taxar.

Estas eleições legislativas, não servem apenas para eleger de novo os partidos que já conhecemos. Estas eleições, podem servir para que os indecisos, os abstencionistas ou as pessoas que estão desiludidas com os partidos que já conhecemos, escolham um novo partido que as represente melhor e que vá fazer mais diferença na política portuguesa e é isso a que o Volt se propõe.

Em entrevista à Renascença, a caminho das eleições legislativas de maio, o candidato e cabeça de lista do partido por Lisboa, Duarte Costa, aponta a descida do IVA e a transferência dos imóveis retidos pelos bancos para o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IRHU) como soluções para a crise na habitação.

Mas sem exigir o esforço dos estados membros, de onde é que viria todo o financiamento para o Ministério das Finanças Europeu?

Por um lado ao taxar as grandes corporações que pagam menos impostos do que deviam.

Sobre as tarifas americanas, em vez de a União Europeia também aplicar tarifas aos produtos americanos, prejudicando os consumidores, nós precisamos antes de prejudicar as empresas americanas na Europa.

Há muitas coisas que podemos fazer, por exemplo, no setor tecnológico nós temos já o ato de serviços digitais e o ato dos mercados digitais, que tem já mecanismos para serem acionados. É isso que eu quero pedir no próximo Parlamento ao nosso Primeiro-Ministro, para fazer essa exigência em sede de Conselho Europeu.

Nós podemos, por exemplo, excluir empresas americanas como a Star Link de Elon Musk do concurso a contratos governamentais da União Europeia.

Nós podemos ter uma série de medidas, por exemplo, na área dos combustíveis fósseis para aumentar a autonomia europeia e, dessa forma, libertarmo-nos da dependência não só dos combustíveis fósseis russos, mas também dos combustíveis fósseis americanos.

A nossa contribuição para Vladimir Putin é maior que e a ajuda financeira que damos à Ucrânia .

E a mudança rápida para um Governo Central não nos vai prejudicar?

Uma federação significa um modelo político que garante poderes em nome de todos, salvaguardando os interesses nacionais.

Por exemplo, se o Alentejo decidisse ser independente ele iria perder a sua soberania, mas não vai perder a sua identidade, não vai perder as suas características, mas perde relevância dentro de Portugal.

Portugal vai perder a sua identidade e a sua cultura? Claro que não, antes pelo contrário, vai conseguir preservá-la, porque nós vivemos num mundo globalizado em que a União Europeia, se não estiver unida, se não estiver os mecanismos próprios, como o exército europeu, como o Ministério das Finanças também, como o Ministério das Relações Externas e falar a uma só voz, cada país perde relevância.

Somos mais vulneráveis à globalização, portanto, para todas as pessoas que estão preocupadas com os temas da globalização e da defesa da soberania nacional, nós precisamos, sim, de olhar para a União Europeia com uma solução para esses problemas.

Mas esse governo único europeu não eliminaria os governos nacionais?

Olhemos para a Suíça, para a Alemanha ou até se quiserem para os Estados Unidos, onde os Estados têm muita importância e no nosso modelo, na proposta de Federação que temos, nós queremos garantir o papel dos Estados-Membros. Nós queremos um senado europeu.

Não há risco nenhum de perder soberania nacional, mas pelo contrário, há uma garantia de que os nossos interesses no mundo vão ser melhor defendidos.

Sobre outro problema: a habitação. No vosso programa defendem que deve haver 10% de parque habitacional público. Atualmente temos cerca de 2%. Como é que damos esse salto?

Temos 2% que é um problema e resultado de más políticas crónicas durante décadas de governos de PS e PSD.

O problema da habitação é também um problema transversal à União Europeia e nós temos soluções para isso, mas precisamos de estar no Parlamento nacional para as propor, mas esse é um problema.

É possível chegar aos 10% de forma inteligente.

Precisamos de simplificar muitos licenciamentos. Um arquiteto para fazer um projeto de uma casa precisa de utilizar software diferente e regras diferentes nos vários municípios. O que atrasa processos e cria instabilidade e imprevisibilidade.

Nós não devíamos ter que escolher entre licenciamentos mais simples e mais habitação pública.

Eu estou também muito preocupado com o tema da gentrificação urbana.

Na área Metropolitana de Lisboa, por exemplo, temos um problema com uma excessiva centralização de tudo em Lisboa e a própria cidade tem perdido competitividade económica, segundo o último relatório da Comissão Europeia está a haver um fenómeno de deseconomia de escala.

Há tanta concentração de pessoas e investimentos que as infraestruturas já não dão resposta. O SNS não dá resposta, as redes de transportes públicos não dão resposta, as estradas não dão resposta e, portanto, nós precisamos de descentralizar a cidade de Lisboa.

A área metropolitana precisa de ter vários polos, de forma a que as pessoas possam viver em zonas além daquelas que estão sobre um excesso e pressão.

É também preciso apostar numa rede de transportes públicos mais rápida.

Voltando à habitação defendem menos burocracia para aumentar o parque habitacional público?

Há mais coisas. Precisamos de reduzir o IVA para os materiais de construção, para habitação pública.

Neste momentos os bancos detêm 24 mil imóveis que são retidos e esses deviam ser transferidos para o Instituto de de Habitação e Reabilitação Urbana para serem colocados de novo no mercado, mas para habitação pública.

Sobretudo os bancos que foram intervencionados com dinheiros públicos e foram resgatados pelo dinheiro dos contribuintes.

Outra coisa que queremos promover é o teletrabalho que foi uma solução na pandemia.

Se olharmos para a crise na habitação como uma emergência em Lisboa ou no Porto, nós podemos determinar o teletrabalho obrigatório sempre que é possível e sempre que as pessoas estejam satisfeitas e encorajá-lo com incentivos fiscais. Há pessoas que gostariam de estar noutras partes do país.

Na habitação, o Volt defende também uma subida do IMI para as casas que são segunda habitação.

Portugal é um dos países que tem mais imóveis per capita, portanto, quando temos tanta habitação e quando pensamos em construir mais torna-se incompatível com o sonho de termos mais espaços verdes nas nossas cidades, portanto, nós precisamos de ter outros incentivos, como é feito em Paris, como é feito em Bruxelas.

Se eu tenho uma propriedade que está numa zona de alta pressão, eu não posso tê-la vazia para especulação e isto é um problema que nós queremos resolver.

No período do PREC tivemos um incentivo à autoconstrução, ou seja, em Portugal se eu quiser comprar um terreno e fazer a minha própria casa, eu tenho um conjunto de bloqueios às vezes de legislação, que me empurra para comprar uma casa a alguém.

A autoconstrução também pode ser uma solução para algumas pessoas e até pode ser encorajado como uma forma obviamente regulada e com materiais sustentáveis e inovadores para responder a esta crise.

Já mencionou há pouco a insuficiência no Serviço Nacional de Saúde. Numa altura de crise no sector como é que o Volt quer resolver os problemas?

Também na saúde há uma polarização que tem que ser resolvida.

Os partidos de esquerda têm ceticismo a parcerias público-privadas e têm com solução o investimento de mais dinheiro no SNS. Neste momento, o SNS já representa 12% do Orçamento do Estado que é uma fatia gigante. O SNS presta um serviço que não se compatibiliza com este nível de investimento público.

Depois à direita, há a ideia de que o SNS é a segunda ordem, ou seja, primeiro é facilitado o acesso à saúde privada, tendo no SNS uma segunda garantia quando a saúde privada não funciona.

Ora, nem um modelo nem outro é a resposta. Para nós, o problema está na gestão.

Há um dado muito importante sobre políticas de saúde em Portugal, que é o dado demográfico da população portuguesa.

Não é por formarmos mais médicos e enfermeiros, e não é por pormos mais dinheiro no Ministério da Saúde que a eficiência do Serviço Nacional de Saúde vai melhorar.

Então como é que melhora?

Nós precisamos de uma melhor gestão hospitalar. Precisamos de modernizar e digitalizar o Serviço Nacional de Saúde, de reduzir a burocracia.

Perdemos tempo desnecessário destes profissionais de saúde tão importantes para responder a um SNS que está a degradar-se.

Um profissional de saúde consegue atender mais clientes num privado do que num público, porque no público há muita burocracia e todo um conjunto de processos que atrasam o atendimento, enquanto que no privado há uma otimização dos recursos. É por isso, que é preciso desmistificar as parcerias público-privadas que podem e devem ser boas para o país e que já o foram sempre que houve bons contratos a geri-las.

Ainda na saúde devíamos acabar com uma coisa terrível que aconteceu neste Governo, que é o "job for the boys”. Este Governo foi um dos que mais contratou e mais posicionou pessoas do partido em lugares de liderança da administração pública, lugares que não deviam ser de confiança política.

A gestão de uma ULS não é um lugar de confiança política. Não devia ser um autarca a liderar uma ULS, Não devíamos estar, por exemplo, a retirar um gestor hospitalar bom, acarinhado pelos profissionais de saúde com bons resultados na prestação de cuidados, para colocar alguém do PSD. E foi isso o que aconteceu em várias ULS.