"É urgente mudar de rumo", diz secretário-geral da CGTP

O secretário-geral da CGTP-IN, Tiago Oliveira, disse este sábado à Lusa, no início da manifestação nacional, em Lisboa, em defesa de "mais salário e melhores pensões", que "é urgente mudar de rumo".

Centenas de pessoas iniciaram esta sábado à tarde na Praça do Príncipe Real, em Lisboa, uma marcha convocada pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses --- Intersindical Nacional (CGTP-IN), no âmbito de uma jornada de luta nacional , que contou também com concentrações esta manhã no Porto e em Coimbra.

A manifestação termina no Cais do Sodré, onde Tiago Oliveira fará uma intervenção.

