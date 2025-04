Livre defende "compromisso histórico" à esquerda

O porta-voz do Livre, Rui Tavares, defendeu este sábado um "compromisso histórico" das esquerdas para as eleições legislativas de 18 de maio, com temas intocáveis como a defesa do SNS ou o investimento público no ensino.

"Com este programa, com estes mínimos, com este chão comum, nós podemos ir mais além. E estou a crer que se essa mensagem for passada, pode fazer mexer as sondagens e pode fazer mexer as eleições", afirmou o deputado do Livre.

Na sexta-feira, Rui Tavares insistiu na disponibilidade para fazer parte de um governo liderado pelos socialistas e acrescentou que, para haver condições de governabilidade à esquerda, o "PS deve procurar ter mais votos e mais mandatos do que a AD e o Livre procurar ter mais votos e mais mandatos do que a Iniciativa Liberal".

Tavares estabeleceu o objetivo de aumentar o grupo parlamentar nas próximas legislativas e instou o PS a conquistar votos ao centro para garantir a governabilidade.

Também na manifestação da CGTP, o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, também foi confrontado com a possibilidade de um entendimento à esquerda.

Paulo Raimundo começou por pedir um reforço na votação na CDU nas eleições de 18 de maio e depois respondeu em tom interrogativo: "Alguma vez já viu o PCP faltar aos salários, às pensões, à habitação, contra as injustiças, contra as desigualdades, para tirar mais de dois milhões de pessoas da pobreza?".

"Já outros não podem dizer o mesmo. E essa pergunta tem de ser feita àqueles que falharam, não a nós, nunca falhámos", disse, sem apontar a quem se referia.