Marcelo lamenta que cultura ainda seja parente pobre aos olhos da sociedade

Durante a visita, o seu proprietário, o cineasta e produtor Abi Feijó, lamentou que, até à data, o museu com mais de uma década de existência nunca tenha sido visitado por um membro do Governo.

O Presidente falava após a visita que realizou à Casa-Museu de Vilar, em Lousada, no distrito do Porto, um espaço museológico dedicado ao cinema de animação que reúne centenas de objetos da história do cinema.

Questionado sobre se a aparente indiferença dos sucessivos governos em relação àquele projeto cultural privado não terá a ver com o facto de se localizar fora dos grandes centros, Marcelo Rebelo de Sousa admitiu que também poderá ser uma razão.

"Há uma série de casas museus que estão espalhadas pelo país e que são uma realidade conhecida nos últimos tempos, o que é uma mudança radical da ideia da concentração nos grandes centros", referiu, indicando que essa "realidade nova e essa mudança demorou a ser absorvida politicamente".

Sobre se defende que o próximo Governo possa olhar com outra atenção para este tipo de projetos, referiu fazer sentido que "qualquer que seja o Governo agora, daqui a cinco anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos descubra esta realidade".

"Quem está a descobrir [esta realidade] são as autarquias locais, que estão a funcionar como mecenas ou como uma realidade de enquadramento e apoio daquilo que é novo na nossa cultura, em muitos casos sendo de raízes muito antigas", sinalizou.

Já sobre se a cultura devia ter mais atenção no debate político durante a campanha eleitoral para as legislativas, referiu que, do que tem visto das sondagens, "as prioridades cá dentro como lá fora andam sempre à volta da realidade internacional, as medidas económicas, a situação da guerra, a situação da vida económica das pessoas, nas várias vertentes, ou então problemas muito específicos sociais".

Para o Presidente, essa circunstância "atira para posições ditas menos prioritárias as realidades como a cultura e, em muitos casos, há muitos anos em Portugal, a educação".

Sobre o museu que conheceu este sábado, numa visita conduzida por Abi Feijó, considerou ser "uma maravilha do ponto de vista ambiental", destacando também "a animação e a criatividade" de um espaço dedicado ao cinema de animação, um setor, destacou, "tão importante no mundo e tantas vezes esquecido ou não compreendido em Portugal".

Portugal obteve a primeira nomeação para os Óscares da Academia de Hollywood em 2023, com uma curta-metragem de animação, "Ice Merchants", de João Gonzalez. .