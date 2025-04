Menos 20% de IUC, IVA Zero "permanente" e reduzir a semana de trabalho. PS apresenta "dez respostas" para as eleições

O Partido Socialista pretende, caso seja Governo, reduzir a semana de trabalho e trazer de volta o IVA Zero na alimentação. São estas algumas das dez medidas que constam da versão atualizada do programa eleitoral do partido para as eleições legislativas de 2025, a que a Renascença teve acesso antes da apresentação deste sábado por Pedro Nuno Santos, em Lisboa.

Sob o lema "dez respostas para cinco prioridades", o Partido Socialista admite querer dar "um novo impulso" a Portugal focando-se na "redução do custo de vida", encarando a habitação como "maior desafio nacional" e defendendo um "SNS universal, forte e resiliente". Para além disso, o partido de Pedro Nuno Santos pretende, ainda, garantir "menos tempo de trabalho" e "mais salários", bem como "apoiar as jovens famílias".

Na apresentação, Pedro Nuno Santos garantiu que as dez medidas são "facilmente escrutináveis e monitorizáveis", e "medidas concretas que permitem ao povo português visualizar aquele que é o programa do PS".

Entre as medidas, e para além do regresso, "agora de forma permanente", do IVA Zero na alimentação, os socialistas também querem reduzir os custos de IVA na energia elétrica consumida pelas famílias (para IVA de 6% nos contratos com potência até 6,9 kVA), fixar o preço do gás engarrafado "com base numa proposta da ERSE" e reduzir em "pelo menos" 20% do Imposto Único de Circulação de veículos até média cilindrada com menos de 18 anos.

Sobre o regresso do IVA Zero, Pedro Nuno Santos garantiu, durante a apresentação do programa, a inclusão da "carne, o peixe, os ovos, o pão, o leite, o azeite, os legumes, a fruta".