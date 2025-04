Montenegro compara Pedro Nuno Santos a Sócrates por PS "prometer tudo a toda a gente"

Para o também primeiro-ministro em gestão, a política de "prometer tudo a toda a gente" é o caminho para o empobrecimento e para que as dificuldades aumentem no futuro.

"Hoje, a nossa candidata disse [na sua intervenção] que não estava aqui para fazer falsas promessas, que não estava aqui para prometer aquilo que não podia fazer. É curioso porque ao mesmo tempo que a Fátima [Alves] estava a falar, alguém mais longe, estava a apresentar o programa eleitoral para as eleições legislativas de 18 de maio, e estava precisamente, à boa maneira de um ex-primeiro ministro, chamado José Sócrates, a prometer tudo a toda a gente", acusou Montenegro, no seu discurso.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, comparou o PS atual, que apresentou este sábado o programa eleitoral às eleições legislativas de 2025, ao do antigo primeiro ministro José Sócrates, por "prometer tudo a toda a gente".

"Agora é prometer tudo a toda a gente como se fosse exequível, responsável estar, de um momento para o outro, a prometer e a dar tudo a toda a gente, não tendo consciência que esse é o primeiro passo no caminho para o empobrecimento, no caminho para termos mais dificuldades no futuro do que aquelas que temos hoje de superar", afirmou o líder do PSD.

Luís Montenegro destacou a importância de o país criar riqueza, pois, se assim não for, não haverá distribuir.

"Se não se criar, não se consegue distribuir. Se se reduzir tudo a distribuir, que é aquilo que o Partido Socialista está a fazer em Lisboa a esta hora, está a distribuir aquilo que não queria, vai esgotar. E quando esgotar, olha para o lado e falta dinheiro. E depois venha o PSD e o CDS para compor a coisa, é normalmente aquilo que acontece", afirmou o presidente do PSD.