BE defende que programa do PS não baixa preço das casas

A coordenadora do Bloco de Esquerda defendeu este domingo que as propostas que constam do programa eleitoral do PS não contribuem "para baixar o preço das casas" e que "a matriz de intervenção é a dos benefícios fiscais".

"Não há medidas no programa [eleitoral] do Partido Socialista para baixar o preço das casas", afirmou Mariana Mortágua, em conferência de imprensa, esta manhã na sede nacional do partido, em Lisboa.

A coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) acusa o partido liderado por Pedro Nuno Santos de insistir "exatamente nas mesmas propostas que arrastam" a crise da habitação "até hoje".

"Terão talvez um impacto daqui a 20 anos no mercado de habitação", mas "abandonam a população hoje", acusou.

A coordenadora bloquista alega que "a matriz de intervenção" em matéria de habitação "é a dos benefícios fiscais, que já se provou irrelevante, inconsequente, inútil e ineficaz".

O Bloco de Esquerda apresentou hoje seis medidas, que vão constar do seu programa eleitoral, para responder à crise da habitação, que incluem simplificar a lei do arrendamento, "dar poder aos inquilinos" para denunciarem contratos, garantindo que não haverá retaliações, e uma moratória à construção de novos hotéis.