PS avisa PSD para impacto dos empréstimos do PRR nas contas de 2026

"Ou que o ministro Castro Almeida admite que não vai investir as verbas do PRR que tem à disposição ou então está simplesmente a pretender atacar o PS, faltando à verdade para o fazer", atirou.

Na opinião do dirigente do PS, "esta omissão" só pode significar uma de duas coisas.

"Quando começa o desespero, acaba a seriedade. Nós dizemos a verdade aos portugueses. O ministro Castro Almeida tinha a obrigação de saber, porque tem a tutela do PRR - e tem por isso obrigação de o dizer - que os empréstimos do PRR impactam no saldo de 2026 de forma significativa", acusou.

Em declarações à agência Lusa, o dirigente do PS e ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais António Mendonça Mendes desvalorizou as críticas feitas esta manhã pelo social-democrata Manuel Castro Almeida , que qualificou o programa eleitoral do PS como uma "receita para o desastre" com a qual "Portugal voltaria a ter défice e a aumentar a dívida pública".

O PS considerou este domingo que o ministro Castro Almeida "tinha obrigação de saber" que os empréstimos do PRR têm um impacto significativo e transitório no saldo orçamental de 2026, acusando o Governo de desespero e falta de seriedade.

Segundo Mendonça Mendes, "os portugueses conhecem bem o compromisso do PS com as contas certas", acrescentando que as medidas que os socialistas apresentaram no seu programa eleitoral "equivalem ao valor de IRC que a AD quer baixar para as empresas, abrangendo poucos".

"Com o mesmo valor, o PS chega a muitos", enfatizou.

Rejeitando receber "lições do PSD", o cabeça de lista do PS por Setúbal afirmou que "esta não é uma campanha do medo, esta é uma campanha da verdade".

"Aquilo que acontece com a trajetória do saldo orçamental no cenário que o PS apresenta é de equilíbrios orçamentais até ao final do exercício e há um efeito dos empréstimos PRR que é um efeito transitório e que se dissipa no ano seguinte", explicou.

Segundo as contas disponibilizadas pelo PS à Lusa, o saldo orçamental caso fosse excluído o impacto do PRR faria com que, em 2026, houvesse um excedente de 0,3%.