Ventura diz que Chega tem "tolerância zero" a corruptos que PS e PSD premeiam

O líder do Chega, André Ventura, acusou este domingo o PS e o PSD de "hipocrisia" e de premiarem "quem é corrupto", defendendo que o Chega é o único partido com "tolerância zero" face à corrupção, "comprometido com a ética e o interesse público".

Num evento na sede distrital do partido, na apresentação da lista dos candidatos pelo círculo de Santarém para as legislativas de 18 de maio, Ventura afirmou que as listas do Chega, ao contrário das do PS e PSD, são "absolutamente intolerantes face à corrupção".

"Enquanto no PS e no PSD quem é corrupto é premiado, no Chega, se isso acontecer, é afastado e expulso. Essa é a diferença", declarou Ventura, defendendo que o Chega é o único partido com "tolerância zero" face à corrupção e "comprometido com a ética e o interesse público".

O líder do Chega criticou o programa eleitoral do PS, destacando a proposta de IVA zero no cabaz alimentar, medida que o Chega tentou aprovar em 2023, mas que na altura foi rejeitada pelos socialistas.