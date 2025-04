Jianwei Xun, o suposto filósofo que é autor da teoria da "hipnocracia", não existe. O autor de um livro que tem sido crescentemente citado, incluindo pela deputada do PSD Ana Gabriela Cabilhas, ou pelo filósofo e antigo ministro socialista Manuel Maria Carrilho em textos de opinião, é uma criação de um filósofo de carne e osso, Andrea Colamedici, que utilizou duas plataformas de inteligência artificial para escrever o livro "Hipnocracia: Trump, Musk e a nova arquitetura da realidade".

O episódio foi revelado pela revista italiana L'Espresso na edição de 4 de abril, depois de descoberto por uma editora da publicação, Sabina Minardi. A diretora terá tentado entrar em contacto com o filósofo de várias formas, já que tudo indicava que Jianwei Xun era real: tinha uma página na Wikipedia, com detalhes do seu passado e com várias citações de estudos seus. Pesquisar o seu nome no Google revela inclusive fotos do autor.

Após a revelação, o site do "autor" foi alterado para admitir que é uma criação: "Jianwei Xun surgiu no final de 2024 como uma entidade filosófica nascida da interação colaborativa entre a inteligência humana e sistemas de inteligência artificial", afirma a nova biografia, contando que, depois de ser "inicialmente apresentado ao mundo como um filósofo nascido em Hong Kong e baseado em Berlim, a verdadeira natureza de Xun como uma construção intelectual híbrida foi revelada na primavera de 2025, transformando o que começou como uma experiência meta-narrativa num evento genuinamente filosófico".



O autor "artificial" começou a ser cada vez mais discutido em meios académicos, com citações em artigos científicos de instituições reputadas. Ana Gabriela Cabilhas, deputada pelo PSD desde 2024 e antiga presidente da Federação Académica do Porto, participou nessa onda de citações no texto de opinião que publicou na revista Sábado a 31 de março, com o título "O triunfo da hipnocracia".



"Janwei Xun alerta para uma transformação ainda mais profunda com a apresentação da definição de 'hipnocracia'. A consciência coletiva está a ser capturada e induzida pela capacidade de construir, sustentar e multiplicar realidades alternativas", escreveu Ana Gabriela Cabilhas, apontando depois acreditar "que a hipnocracia, ao criar imaginários coletivos, pode beneficiar ou boicotar uma governação e influenciar eleições, sempre com consequências destrutivas para as instituições democráticas".