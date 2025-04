JPP quer eleger pela primeira vez e "fazer a diferença"

O Juntos Pelo Povo, partido que nasceu na Madeira, quer "fazer a diferença no mapa nacional" e estar representado na Assembleia da República, realçou nesta segunda-feira o cabeça de lista pelo círculo desta região às legislativas de 18 de maio.

"Lançámos hoje a semente de uma candidatura que seguramente poderá fazer a diferença no mapa nacional", afirmou Filipe Sousa, em declarações aos jornalistas, no Palácio da Justiça do Funchal, após a entrega da lista às eleições legislativas antecipadas.

O candidato foi um dos fundadores do JPP, juntamente com o irmão, Élvio Sousa, e já foi presidente do partido, não fazendo parte atualmente dos órgãos nacionais.

"A nossa forma de estar poderá marcar a diferença na República. E temos essa esperança, já estivemos no ano passado bem próximo, e esperamos que nestas eleições o povo da Madeira reconheça o trabalho que nós temos vindo a desenvolver nos diferentes fóruns aqui na ilha e possa dar a confiança e, de uma vez por todas, nós possamos ter a representação na República", declarou.

Filipe Sousa é presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz desde 2013, estando a cumprir o último mandato. Nas últimas legislativas, em 10 de março, Filipe Sousa também encabeçou a lista do círculo da Madeira.

O JPP, que nunca elegeu deputados à Assembleia da República, compromete-se a apresentar propostas que defendam os interesses dos madeirenses e que os principais partidos não têm conseguido resolver.

Filipe Sousa deu como exemplos a mobilidade aérea e terrestre, a revisão da Lei das Finanças Regionais e o "reconhecimento efetivo" do Centro Internacional de Negócios.

"E nós, como não temos um centro de comando em Lisboa, somos genuínos, somos madeirenses, queremos acima de tudo levar esta semente que é nossa, que é regional, na República", reforçou.

O JPP tornou-se partido em 2015 e nasceu de um movimento de cidadãos no concelho de Santa Cruz. Nestas eleições legislativas concorre por 10 círculos eleitorais: Coimbra, Braga, Faro, Setúbal, Porto, Lisboa, Madeira, Açores, Europa e Fora da Europa.

Nas eleições legislativas de 10 de março, o partido obteve 19.145 votos (0,31%).

Na Madeira, o JPP alcançou o lugar de líder da oposição no parlamento regional depois de nas eleições regionais, em 23 de março, ter ultrapassado o PS ao eleger 11 deputados, mais três do que os socialistas.

De acordo com o mapa calendário divulgado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), as candidaturas às eleições legislativas antecipadas de 18 de maio devem ser apresentadas até ao 41.º dia anterior à data das eleições, ou seja, nesta segunda-feira, ao juiz presidente do tribunal da comarca com sede na capital do círculo eleitoral.