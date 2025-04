Livre. "Se o grupo parlamentar duplicar vai ser de luxo"

O porta-voz do Livre, Rui Tavares, assegura que o partido "está coberto em todas as áreas" e que os portugueses "podem votar no Livre à vontade".

O partido entregou esta segunda-feira de manhã no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa a lista de candidaturas pelo círculo de Lisboa.

Aos jornalistas, Rui Tavares garantiu que o partido tem pessoas habilitadas em várias áreas desde o ensino superior, ao ambiente e às questões económicas. "Se o grupo parlamentar duplicar, vai ser de luxo. Se triplicar ou quadruplicar, eu estou de consciência tranquila porque temos muita gente para estar numa comissão de saúde, que lide com infraestruturas e com a economia", afirmou.

O cabeça de lista por Lisboa, acompanhado pela número dois pela capital, Isabel Mendes Lopes, afirmou ainda que o partido "tem solução" caso a AD decida levar ao debate com o Livre, Nuno Melo.

Para Rui Tavares, é "escandaloso" que o primeiro-ministro seja recandidato e "não queira fazer o que deve ser feito". O dirigente do Livre acusou Luís Montenegro de "não querer falar" sobre a empresa familiar e defendeu que, por isso, vai enviar Nuno Melo, adiantando que o Livre "não tem de lhe fazer o favor".

Rui Tavares afirma que "a bola está do lado da AD" e que "tem gosto em debater com Luís Montenegro". No entanto, se for com Nuno Melo o partido "arranja solução".