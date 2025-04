Montenegro acusa PS de colocar o país no caminho do empobrecimento

Luís Montenegro assegura que "é um ponto de honra desta candidatura" não ter nenhuma solução de Governo com o Partido Socialista, nem nenhuma solução com o Chega". O primeiro-ministro garantiu esta segunda-feira que só irá governar se "vencer as eleições".

Na apresentação da lista da AD pelo círculo eleitoral de Aveiro às eleições legislativas antecipadas, o líder do PSD esclarece que "não há nenhuma ideia de bloco central", porque "nem o país precisa, nem é bom para o país", considerando que a coligação "não tem propostas que sejam convergentes" com o PS.

Quanto ao Chega, Montenegro explica que não está em cima da mesa nenhum tipo de acordo com um partido "que não tem postura, nem maturidade para assumir essa responsabilidade".

O primeiro-ministro está "confiante" de que a AD vai "ter a maioria dos votos" e conseguir dar "sequência e continuidade à governação".

Dando continuidade ao ricochete de acusações que têm marcado os últimos dias, Montenegro volta a apontar o dedo ao programa eleitoral do PS e acusa Pedro Nuno Santos de querer "colocar o país no caminho do empobrecimento".

"A proposta do PS é distribuir sem criar, é uma proposta que já tivemos no passado e que nos trouxe mais dificuldades e emigração, a partida dos nossos jovens para o exterior", adverte.

No sentido contrário, o líder do PSD garante que a proposta da AD é "criar mais riqueza para poder distribuí-la de forma justa".

O programa eleitoral da AD vai ser apresentado no final desta semana.