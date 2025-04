Montenegro pede um pacto de confiança para o SNS

O primeiro-ministro defendeu, esta segunda-feira à tarde, um pacto de confiança no Serviço Nacional de Saúde (SNS), considerando que é impossível chegar a um acordo entre os partidos sobre a definição de uma estratégia comum para o setor.

Na cerimónia que assinalou o Dia Mundial da Saúde, Luís Montenegro ouviu o médico Caldas Afonso, presidente da Comissão Nacional de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, e responsável pelo Plano de Reorganização das Urgências de Obstetrícia e Pediatria, pedir um pacto de regime para esta área e respondeu com um pacto de confiança.

“Não vou corroborar a expressão do professor Caldas Afonso de que precisamos de um pacto político interpartidário porque, de facto, ele era desejável, mas, não sendo esse o caminho, nós precisamos pelo menos de um pacto de confiança no SNS e nos profissionais de saúde e nas opções estruturantes do nosso sistema de saúde”, referiu Luís Montenegro.

No discurso, o primeiro-ministro elogiou o trabalho feito pelo seu Governo, dizendo que apenas 11 meses construiu os alicerces que garantiram melhorias no SNS.