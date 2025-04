Pedro Nuno Santos quer "encerrar capítulo de suspeição" sobre Montenegro

É o grande objetivo do Partido Socialista, diz Pedro Nuno Santos, "concentrarmos os votos no PS para conseguirmos derrotar a AD e formarmos governo”.

O secretário-geral do PS apresentou esta segunda-feira, no Tribunal de Aveiro, a lista de candidatos socialistas às eleições antecipadas de 18 de maio.

Pedro Nuno Santos, tal como Luís Montenegro, está confiante na vitória e garante que o partido está concentrado "em ter uma vitória". "É nisso só que vamos estar concentrados até ao dia 18 de maio”, garante.

O socialista está confiante das listas do partido e no programa eleitoral, apresentado no fim de semana.

O líder socialista quer derrotar a AD, considerando que é preciso "encerrar um capítulo de suspeição sobre um líder do Governo" para, desta forma, “iniciar uma nova fase com propostas que ajudam a resolver de forma eficaz e concreta os problemas dos portugueses".