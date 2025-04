CDS apoia candidatura de Pedro Duarte à Câmara do Porto

Seis dias depois de ter anunciado a candidatura à Câmara do Porto, Pedro Duarte recebeu agora o apoio da concelhia do CDS. Na reunião da comissão política, que decorreu na segunda-feira à noite, os militantes centristas aprovaram por unanimidade o apoio à candidatura do ministro dos Assuntos Parlamentares.

Em comunicado enviado à Renascença, o líder da concelhia, César Navio, refere que Pedro Duarte “tem um projeto para a cidade e é o melhor candidato para suceder ao Dr. Rui Moreira à frente dos destinos do Porto”.

Segundo apurou a Renascença junto de fonte ligada ao processo, o mais certo é que os centristas integrem as listas de candidatos à autarquia.

Desde 2001 que o CDS-PP integra os sucessivos executivos camarários, e nos últimos 12 meses esteve com Rui Moreira no movimento independente “Rui Moreira: Aqui há Porto”.

O líder da concelhia do CDS-PP lembra ainda que o partido é a quarta maior força política autárquica e “ambiciona este ano chegar à terceira".

O ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, anunciou na semana passada a candidatura à presidência da Câmara Municipal do Porto, num artigo de opinião publicado no Jornal de Notícias.

Poucas horas depois, no mercado do bulhão, onde o Governo se reuniu, Pedro Duarte dizia aos jornalistas que o lado afetivo pesou na decisão de se candidatar à Câmara do Porto.

“Hoje anunciei esta decisão que tomei. É uma decisão ponderada com muita racionalidade, mas que tem um lado de grande afetividade. Portanto, a motivação para eu me disponibilizar para ser candidato à Câmara Municipal do Porto tem muito a ver com essa ligação afetiva que tenho a esta cidade", afirmou o governante na passada quarta-feira.

Na corrida à Câmara do Porto, o primeiro a avançar foi o socialista Manuel Pizarro. Foram também já anunciadas as candidaturas da CDU, que aposta em Diana Ferreira, de Nuno Cardoso, pelo movimento “Pensar o Porto”, de Vitorino Silva, conhecido como Tino de Rans, e de Aníbal Pinto, pelo Nova Direita.