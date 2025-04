Pedro Nuno Santos admite "consensos" com AD sobre imigração. Mariana Mortágua acusa PS de "abdicar" de princípios

O líder do PS, Pedro Nuno Santos, admite que é possível haver "consensos" e "construir pontes" com o PSD sobre política de imigração.

No debate desta terça-feira à noite, na SIC, com a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, no âmbito das eleições legislativas de maio, o secretário-geral socialista admitiu que o "plano de ação" do PS está "em linha" com as preocupações da AD e que há mesmo políticas do Governo nesta área que vão "numa linha de continuidade" face aos executivos de António Costa.

"É uma matéria onde se podem construir consensos", admitiu Pedro Nuno Santos, que salientou que apresentou recentemente propostas que "vão em linha com algumas das preocupações do Governo da AD".

No entanto, o líder socialista acusou o Governo de ter um "discurso sectário", referindo-se à conferência de imprensa do ministro Leitão Amaro, desta terça-feira, em que detalhou os números da imigração, acrescentando Pedro Nuno Santos que esta é "uma matéria onde é possível construir pontes".

"O que o PS defende é a imigração regulada", referiu o líder socialista, numa expressão tantas vezes usada também quer pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, quer precisamente pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, que tutela esta área. O líder socialista rematou insistindo que a manifestação de interesse é "um mecanismo desajustado".

Ao longo do debate na SIC, foi difícil encontrar pontos de convergência entre Pedro Nuno Santos e a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, desde a política de Defesa à Habitação.

E precisamente, a imigração foi mais um deles. A dirigente bloquista defendeu a manifestação de interesse, considerando que se trata de "um principio básico" de que não abdica, e acusou o PS de "abdicar" desse princípio. "O mecanismo não funcionou bem, o principio e a lei estão corretos", justificou Mariana Mortágua.

Pedro Nuno Santos defende mutualização da dívida na Defesa, Mariana Mortágua contra "mais armas" na UE

A política de Defesa foi o primeiro tema do lote de perguntas colocadas pela jornalista da SIC Clara de Sousa aos dois líderes de esquerda e logo aí surgiram divergências. Pedro Nuno Santos defende o investimento nesta área, no atual contexto internacional, considerando que é preciso investir em Defesa, mas considerando "impensável" que se coloque "em causa" o Estado social.

O líder socialista defende a mutualização da dívida para que os Estados-membros da União Europeia possam investir em Defesa e que este investimento "seja financiado pela dívida europeia". Considerando que Portugal ainda está longe do investimento de 2% do PIB em Defesa, Pedro Nuno disse que esse aumento tem de ser "progressivo".

A líder bloquista, Mariana Mortágua, contrariou esta posição do líder do PS, defendendo que o "dinheiro é para ir para os seviços públicos", criticando o investimento em material militar. "É para aí que a UE caminha", referiu a dirigente do BE, defendendo que a União "não precisa de mais armas", salientando que "a França é o principal exportador de armas".

"É mentira que precisemos de gastar mais dinheiro em armas, é mentira que Portugal esteja em risco de ser invadido", disse ainda Mortágua considerando que dizer o contrário "é propaganda". Questionada sobre o que diria aos dirigentes europeus sobre esta questão, Mortágua foi taxativa: "Diria que não gastamos mais em armas", acrescentando que "quem acha que construir armas é projeto de futuro é querer mandar os filhos para a guerra".

