Pedro Nuno Santos admite "consensos" com AD sobre imigração. Mariana Mortágua acusa PS de "abdicar" de princípios

O líder do PS, Pedro Nuno Santos, admite que é possível haver "consensos" e "construir pontes" com o PSD sobre política de imigração.

No debate desta terça-feira à noite, na SIC, com a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, no âmbito das eleições legislativas de maio, o secretário-geral socialista admitiu que o "plano de ação" do PS está "em linha" com as preocupações da AD e que há mesmo políticas do Governo nesta área que vão "numa linha de continuidade" face aos executivos de António Costa.

"É uma matéria onde se podem construir consensos", admitiu Pedro Nuno Santos, que salientou que apresentou recentemente propostas que "vão em linha com algumas das preocupações do Governo da AD".

No entanto, o líder socialista acusou o Governo de ter um "discurso sectário", referindo-se à conferência de imprensa do ministro Leitão Amaro, desta terça-feira, em que detalhou os números da imigração, acrescentando Pedro Nuno Santos que esta é "uma matéria onde é possível construir pontes".

"O que o PS defende é a imigração regulada", referiu o líder socialista, numa expressão tantas vezes usada também quer pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, quer precisamente pelo ministro da Presidência, António Leitão Amaro, que tutela esta área. O líder socialista rematou insistindo que a manifestação de interesse é "um mecanismo desajustado".

Ao longo do debate na SIC, foi difícil encontrar pontos de convergência entre Pedro Nuno Santos e a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, desde a política de Defesa à Habitação.

E precisamente, a imigração foi mais um deles. A dirigente bloquista defendeu a manifestação de interesse, considerando que se trata de "um principio básico" de que não abdica, e acusou o PS de "abdicar" desse princípio. "O mecanismo não funcionou bem, o principio e a lei estão corretos", justificou Mariana Mortágua.





