Chega vs. Livre: Ventura defende tarifas de Trump, Tavares diz que UE deve contar menos com EUA

O porta-voz do Livre coloca mesmo uma situação hipotética: "Imaginem o que seria que em França ou nos EUA tivessem dito 'não, tu aqui não porque és português!'"

"O SNS funciona, muitas vezes, com imigrantes. Seria uma enorme injustiça dizer ' vens para vá, ajudas o SNS, trabalhas no SNS mas não és atendido cá' ", argumentou Rui Tavares.

No debate desta terça-feira com o Livre, transmitido pela RTP3, o presidente do Chega considerou que são os imigrantes que estão a sobrecarregar o setor da saúde em Portugal, defendendo que quem quer ser tratado deverá ter descontado cinco anos no nosso país.

O líder do Chega, André Ventura, defende que o Serviço Nacional de Saúde tem funcionado em regime de "bar aberto".

NATO e tarifas Trump

Os temas internacionais também estiveram em debate e aqueceram um ambiente em que Rui Tavares e André Ventura discordaram em tudo.

Apesar das quedas nas bolsas provocadas pelas tarifas impostas pela administração norte americana liderada por Donald Trump, André Ventura defende que a União Europeia deve tomar o mesmo caminho e aplicar tarifas às exportações.

"O Donald Trump está a fazer nos EUA o que nós devemos fazer na Europa: proteger os nossos trabalhadores e empresas", afirma o líder do Chega, que lembra que em países concorrentes como a China ou o Irão, os salários são substancialmente mais baixos.

Para Rui Tavares, isso não funciona e que quem vai acabar a pagar a fatura são os trabalhadores americanos, que vão pagar mais pelos produtos que consomem.

Sobre as políticas de defesa com uma guerra às portas da Europa, o Livre acredita que a União Europeia deve contar cada vez menos com os Estados Unidos, mas rejeita uma saída da NATO para já.

"Não, o que eu defendo é a construção de uma comunidade europeia da Defesa, dentro ou fora da NATO, e muito provavelmente os Estados Unidos saem da NATO antes disso", antevê Rui Tavares.

Em resposta, André Ventura acusa o Livre de "irresponsabilidade" e de não assumir uma posição anti-NATO e remata: "Quem é que nos vem defender? O Irão, a China a Venezuela? São os seus amigos que nos vêm defender?".

Este foi o primeiro debate de André Ventura para estas eleições legislativas de 18 de maio, ao mesmo tempo que foi a estreia de Rui Tavares. O líder do Livre volta a debater esta quarta-feira, frente a Paulo Raimundo da CDU, na SIC Notícias, pelas 18h00 - o único frente a frente de amanhã.

Já o líder do Chega volta aos debates na próxima terça-feira, com um frente a frente perante Pedro Nuno Santos, do PS, na TVI.