Governo de gestão nomeia representantes do Estado em Serralves

Os dois lugares em representação do Estado no conselho de administração da Fundação de Serralves, no Porto, vão ser ocupados por Paula Ferreira e Luís Menezes, anunciou nesta quarta-feira o Ministério da Cultura.

Em comunicado, o ministério de Dalila Rodrigues indicou que estas nomeações são feitas "em período de gestão, a pedido expresso e urgente da presidente daquele conselho de administração, para garantir o regular funcionamento da fundação".

Segundo as notas biográficas que acompanham o anúncio, Paula Ferreira exerceu funções como juíza entre 1999 e 2016 e é atualmente administradora na Media Capital, sendo vice-presidente da Pluris Investments de Mário Ferreira e administradora executiva da MysticInvest Holding e responsável de assuntos legais ("chief legal officer") e de recursos humanos (chief human resources officer") na DouroAzul.

Já o economista e antigo deputado do PSD Luís Menezes é, atualmente, presidente executivo do Grupo Ageas Portugal.

A ex-ministra da Cultura Isabel Pires de Lima é a atual presidente do conselho de administração da Fundação de Serralves, sucedendo a Ana Pinho, que passou para a presidência, ainda em 2024, do Conselho de Fundadores da instituição.

Os dois representantes do Estado no conselho de administração da fundação eram os elementos que faltavam para que aquele órgão, no período 2025-2027, ficasse completo, sendo composto também por Manuel Sobrinho Simões, Fernando Cunha Guedes, Tomás Jervell, Armando Cabral, Luis Silva Santos e Maria do Carmo Oliveira.