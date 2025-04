Livre sugere fim da NATO e PCP quer ajuda da banca na habitação

Rui Tavares sugeriu o fim da NATO no debate desta quarta-feira com o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo em representação da CDU. O porta-voz do Livre levantou dúvidas sobre a Aliança Atlântica, realçando o que disse o Presidente dos Estados Unidos sobre "não aplicar o artigo 5.º e de não vir em socorro dos aliados da NATO".

Para Rui Tavares, a escolha "é clara" pela construção "de uma comunidade europeia da Defesa", que o porta-voz do Livre acredita que se pode substituir à NATO "se for necessário".

No debate na SIC Notícias, o porta-voz do Livre defendeu ainda que a Europa defina onde quer investir na Defesa, enquanto o secretário-geral do PCP rejeita a necessidade de investimento no setor militar.