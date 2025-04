Paulo Morais é candidato do PSD em Viana do Castelo, Marco Almeida em Sintra

O antigo vice-presidente da Câmara do Porto e presidente da Associação Frente Cívica, Paulo Morais, é o candidato do PSD à Câmara Municipal de Viana do Castelo. Marco Almeida está confirmado como candidato em Sintra.

Paulo Morais, 61 anos, natural de Viana do Castelo foi, entre 2002 e 2005, vice-presidente na Câmara do Porto, eleito pelo PSD, tendo sido responsável pelos pelouros do urbanismo, ação social e habitação.

Em 2016, foi candidato independente às eleições presidenciais e, em 2019, também como independente, concorreu a um lugar no Parlamento Europeu, apoiado pelo partido Nós, Cidadãos! e Partido da Terra — MPT.

Marco Almeida é de novo candidato do PSD à Câmara de Sintra, mas em 2013 candidata-se como independente o que conduz à sua expulsão do partido e de António Capucho e perde por 1700 votos. Quatro anos depois é de novo candidato, ainda independente, mas com o apoio do PSD. Nas últimas eleições autárquicas Rui Rio opta por Ricardo Batista Leite e Marco Almeida é o número dois da lista.

Os nomes foram aprovados esta quarta-feira pela comissão política do PSD que aprovou mais cerca de 80 candidatos às eleições autárquicas.

Para as capitais de distrito, o PSD aposta em Luís Souto de Miranda em Aveiro, e volta a apoiar José Manuel Silva em Coimbra.

Para o concelho de Bragança, o PSD vai candidatar Paulo Xavier e Alina Sousa Vaz em Vila Real.

No distrito de Setúbal, no concelho de Santiago do Cacém o PSD vai apoiar uma candidatura de um grupo de cidadãos, a Coligação "Somos Todos Cidadãos".