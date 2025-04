PSD de Setúbal traça perfil de candidato e rejeita apoio a Maria das Dores Meira

O PSD de Setúbal insiste em apresentar um candidato próprio à Câmara Municipal de Setúbal e volta a rejeitar um apoio à candidatura independente de Maria das Dores Meira.

A assembleia de Secção de Setúbal do PSD aprovou uma moção onde delibera que o “PSD de Setúbal deve apresentar uma candidatura própria e autónoma aos órgãos autárquicos do concelho de Setúbal, nas eleições autárquicas de 2025”. No texto, a que a Renascença teve acesso, os militantes do PSD insistem em apresentar candidaturas próprias à Câmara Municipal, Assembleia Municipal e a todas as Assembleias de Freguesia.

O PSD, que já traçou um perfil para o candidato, e os militantes mandataram os dirigentes para iniciarem o processo de seleção do candidato à Câmara Municipal de Setúbal, “garantindo uma candidatura forte, coesa e focada nas reais necessidades da população”.

“Os militantes do PSD de Setúbal reafirmam o seu compromisso com os valores da social-democracia, da transparência, da responsabilidade política e da construção de uma alternativa sólida, credível e mobilizadora para o futuro do concelho de Setúbal”, lê-se no documento.

Esta é a posição tomada pela concelhia do PSD de Setúbal que volta a rejeitar o apoio à candidatura de Maria das Dores Meira que considera ser “alheia ao projeto social-democrata”.

“A Assembleia de Secção de Setúbal do PSD rejeita liminarmente qualquer apoio ou integração de candidatura independente liderada por Maria das Dores Meira ou em quaisquer outras candidaturas independentes que não reflitam o projeto autárquico do PSD para Setúbal”, alegam os militantes social-democratas.

Na moção, aprovada este mês de abril, o PSD avisa ainda que não há qualquer afinidade política e programática com o projeto em causa “bem como na defesa da coerência política e da credibilidade institucional do partido junto dos setubalenses”.

A Renascença procurou uma reação da direção do PSD a esta moção mas não obteve qualquer resposta.