Governo confirma e lamenta morte de alpinistas portugueses nos Picos da Europa

O Ministério dos Negócios Estrangeiros lamentou nesta quinta-feira a morte de dois cidadãos portugueses, esta semana, na sequência de um acidente na cordilheira dos Picos da Europa, em Espanha.

A morte dos alpinistas, um com 60 anos e o outro com 50, naturais do Porto e de Fafe, respetivamente, ocorreu na segunda-feira, mas só agora foi possível a verificação de identidades, para a qual foi necessário proceder ao envio de dados biométricos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Segundo o serviço de emergências do governo regional da Cantábria, os dois alpinistas morreram "numa zona alta" do maciço montanhoso Picos da Europa, conhecida como "Espolón de Los Franceses".

"Encontravam-se numa zona alta quando tiveram o acidente" e os "efetivos enviados ao local puderam apenas certificar a sua morte", disse o 112 Cantábria.

Segundo este serviço de emergência, o alerta para o acidente foi dado por volta das 12h45 (11h45 em Lisboa) de segunda-feira por "um relógio inteligente e um telemóvel", assim como por "um montanhista que presenciou" o ocorrido.