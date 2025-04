Montenegro responde a tarifas com pacote de 10 mil milhões de euros

No imediato, o Governo avança com medidas no valor de 10 mil milhões de euros e garante que empresas e trabalhadores irão ter os apoios necessários para fazer face às consequências económicas que uma guerra comercial poderá trazer a Portugal.

"Uma pausa é apenas uma pausa." Foi assim que o primeiro-ministro se referiu à decisão de Donald Trump suspender as tarifas impostas à União Europeia durante 90 dias. Luís Montenegro falava em conferência de imprensa, após o Conselho de Ministros dedicado às tarifas impostas pelos EUA e às medidas que o Governo irá tomar para mitigar os seus efeitos.

Os detalhes, explicados pelo ministro Pedro Reis, apontam para um reforço das verbas para as empresas investirem na competitividade, internacionalização e exportação, que são vistas como estratégicas e prioritárias pelos diferentes setores, ouvidos nos últimos dias pelo Governo.

Esse trabalho de casa, que terá a forma de medidas no valor de 10 mil milhões, o Programa Reforçar, implica uma primeira regra: " Não abdicamos de contas certas", frisou Montenegro, que comparou o momento atual à bancarrota do país, já que precipitações poderão levar a um défice descontrolado. Por isso, o momento não é de aventuras e Montenegro recusa "vender ilusões".

Começando pela diplomacia, o primeiro-ministro sublinhou que Portugal e Estados Unidos têm uma sólida amizade, mas deixou, logo de seguida, um recado: "Até com os nossos grandes amigos temos algumas divergências". E, porque " uma pausa é apenas uma pausa, temos de ter o trabalho de casa feito", acrescentou o PM.

Segundo o ministro da Economia, o valor apresentado corresponde a 60% do PRR e, fazendo uma comparação com o cenário espanhol — o Governo de Pedro Sánchez apresentou medidas no valor de 14 mil milhões de euros — Pedro Reis diz que o programa português tem "quase quatro vezes a dimensão" das medidas apresentadas pelo país vizinho.

De resto, e depois de ter sido confrontado com as previsões do Conselho das Finanças Públicas, que prevê um regresso aos défices em 2026, devido a medidas de aumento da despesa pública, Pedro Reis foi claro: "Não vai haver défice", garantiu o ministro, dizendo que "o trabalho de casa foi feito". Minutos antes, o mesmo governante não foi tão taxativo, referindo que "garantia que não há défice ninguém pode dar, garantia que tudo fazemos para não haver défice, é o que podemos acrescentar"