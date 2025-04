PCP quer "choque salarial" e contratos de arrendamento com duração de 10 anos

Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, defende que os contratos de arrendamento devem ter 10 anos de duração e pede o investimento de 1% do PIB nacional na área da habitação.

São duas das medidas apresentadas hoje pelos comunistas, e que constam no Compromisso Eleitoral da CDU (PCP e PEV), ou seja, no programa eleitoral da coligação, que foi apresentado, esta quinta-feira, no ISCTE, em Lisboa.

"O país precisa de um choque salarial" afirmou o líder do PCP, Paulo Raimundo, que repete que a CDU defende aumentos de "15%, com 150 euros no mínimo para todos os trabalhadores".

Insistindo em medidas como a revogação da caducidade da contratação coletiva e no aumento das pensões em 5%, no mínimo 70 euros a cada reformado.

Se isto tem custos suportáveis para as contas públicas? Paulo Raimundo responde: "é preciso fazer opções, ou se entregam 1800 milhões de euros em benefícios fiscais ou se coloca essa mesma verba nas mãos de mais de 2 milhões de reformados".