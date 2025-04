Sondagem. PS surge à frente da AD, mas continua o empate técnico

O PS surge à frente da coligação do PSD e CDS numa nova sondagem, mas ambos os partidos permanecem em empate técnico.

No barómetro político feito pela Intercampus para o Jornal de Negócios, o Correio da Manhã e a CMTV, os socialistas surgem com 24,4% das intenções de voto, enquanto a AD tem 23%.

A sondagem, realizada entre 4 e 9 de abril com 607 inquiridos, teve uma percentagem de indecisos de 14,5%.

O Chega recupera no estudo de opinião e tem 14,5% das intenções de voto, enquanto a Iniciativa Liberal revela dores de crescimento e regista 5,7%, depois de sondagens em que teve mais de nove pontos.

Entre os partidos à esquerda, a CDU aparece à frente, com 5%, seguida do Livre, com 4,3%. O Bloco de Esquerda (2,5%) surge atrás do PAN (2,9%).

Esta é a quinta sondagem da Intercampus desde o início do ano. A última, realizada nas últimas semanas de março, foi a única das cinco a colocar a AD à frente do PS. Entre 17 inquéritos de opinião publicados desde janeiro, o PS surge com mais intenções de voto que a AD em cinco.