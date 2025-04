AD apresenta programa eleitoral. Habitação é uma prioridade

Ao longo dos últimos dias, Luís Montenegro foi deixando algumas das ideias do novo programa eleitoral que terá, no essencial, as medidas apresentadas o ano passado, mas que serão agora atualizadas. O líder do PSD já definiu a habitação como uma das prioridades de um próximo Governo. A ideia é manter a estratégia seguida até aqui sobre o papel do Estado nesta área, que deve ser mediador e conciliar os interesses dos promotores e dos que querem comprar ou arrendar uma casa. Ainda esta quinta-feira, Luís Montenegro revelou que o objetivo da AD é construir 130 mil novas casas até ao final da década. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Nós mais do que duplicamos esse objetivo para 59 mil novas habitações publicas, mas nós queremos ir mais longe do que isso. O nosso projeto é superar as 130 mil novas habitações públicas até ao final desta década”, disse Montenegro, na abertura do Congresso de Habitação Pública, em Oeiras. Médicos de família e impostos Na saúde, as parcerias público-privadas e a promessa de atribuir um médico de família a todos os portugueses são para manter. No primeiro debate com Paulo Raimundo, Luis Montenegro reconheceu dificuldades em cumprir a promessa de atribuição de médico de família a todos os portugueses, mas garantiu que vai continuar a ser uma prioridade no programa da AD. “Vamos renovar a promessa e vamos renovar o esforço para a poder cumprir”, disse Luis Montenegro.

A descida dos impostos, quer do IRS e do IRC é outra medida que deverá constar do programa eleitoral. Em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, há duas semanas, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, prometia “uma redução ambiciosa” do IRS ao longo da próxima legislatura, e definia como meta para o IRC os 15% previstos, inicialmente, pelo Governo. No que diz respeito ao IRS, a AD insiste em reduzir todos os escalões com exceção do último, que deve continuar nos 48%, abrangendo sobretudo a classe média. "É o momento de ter adultos na sala" A pouco mais de um mês das eleições legislativas antecipadas e numa declaração em São Bento após o Conselho de Ministros, que aprovou um pacote de medidas para fazer face ao aumento das tarifas impostas pela administração Trump, Montenegro avisou que este “não é um tempo de aventuras, é um tempo de sentido de responsabilidade e de estabilidade”. “Como diz o povo, é mesmo o momento de ter adultos na sala. Sem alarmismos, sem precipitações, estamos preparados e tomaremos as decisões necessárias para lidarmos o melhor possível com esta situação desafiante”, afirmou o primeiro-ministro na residência oficial. Luís Montenegro não citou nem Pedro Nuno Santos, nem José Sócrates, mas, em tempo de pré-campanha eleitoral, o antigo primeiro-ministro socialista voltou a entrar no discurso para lembrar a entrada do país na bancarrota.