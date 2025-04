IL vs CDU: um debate e dois mundos de diferença

O debate entre os comunistas e os liberais, transmitido esta sexta-feira à noite na RTP3, descreveu dois mundos paralelos.

Paulo Raimundo, do PCP, arrancou o debate a afirmar que o mercado não resolve os problemas das pessoas e de a área da habitação como o maior exemplo disso, numa altura em que uma grande parte da população tem dificuldades em comprar casa.

"É o mercado a funcionar", ironiza Paulo Raimundo, depois de afirmar que os benefícios fiscais para residentes não habituais estão a inflacionar o preço das casas e a impedir os portugueses de adquirir um imóvel.

Em resposta, Rui Rocha, da Iniciativa Liberal (IL) insistiu que a baixa de impostos pode baixar o preço das casas, ao permitir baixar o preço final da habitação.

O presidente da IL começou por afirmar que o comunismo não funciona, mencionando países como a Venezuela, Nicarágua ou Coreia do Norte.

O líder dos liberais vai mais longe e afirma que na queda do muro de Berlim, em 1989, as pessoas "fugiram" do lado comunista para o lado "liberal" assim que a barreira física foi derrubada.

Privatizações

Entre as várias divergências, o tema das privatizações abriu bem a trincheira entre liberais e comunistas. A reboque das críticas de Paulo Raimundo sobre os lucros da banca, Rui Rocha insistiu num slogan que já tinha trazido para os debates do ano passado: "Lucros privados, prejuízos privados".

O líder do PCP dá o exemplo da privatização dos CTT, que, segundo Paulo Raimundo, piorou o serviço de correios em Portugal. Rui Rocha não se pronunciou diretamente sobre a empresa, mas garantiu que Portugal não tem capacidade para voltar a nacionalizar empresas como os CTT.

Saúde: "Lei da Selva" e as PPPs

Na área da saúde, o choque repetiu-se. Rui Rocha defende a criação de subsistemas de saúde para evitar filas de espera e caos nas urgências. Dessa forma, não haveria uma referenciação local, um centro de Saúde do local de residência. Paulo Raimundo fala em "lei da selva" e afirma que isso seria passar ainda mais dinheiro ao setor privado da saúde.

O secretário-geral comunista considera que a reversão das parcerias público-privadas (PPPs) foi um bom passo dado pelo anterior executivo. Rui Rocha lamenta e afirma que o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, era um exemplo "internacional" no serviço de Oncologia, e deixou de ser.

Ucrânia esquentou o debate

No final do debate, Rui Rocha aproveitou a ocasião para afirmar que o PCP considera que "Vladimir Putin fez bem" ao ordenar a invasão da Ucrânia. Paulo Raimundo, que já não tinha tempo para responder, deixou claro o desagrado: "Fica-lhe muito mal acabar o debate assim".

Os liberais falam em "hipocrisia e cinismo" dos comunistas e acredita que se fosse Portugal o país invadido o PCP também teria de entregar a soberania de Portugal ao país invasor.