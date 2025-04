Ministro das Finanças diz que não haverá défice em 2026? "Projetamos excedentes para os próximos anos"

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, renovou esta sexta-feira a convicção de que haverá excedentes orçamentais nos próximos anos.

“Posso garantir que, com estas condições económicas, com a informação que temos hoje, nós projetamos excedentes orçamentais para os próximos anos”, sublinhou Miranda Sarmento, numa conferência de imprensa em Varsóvia, à margem da reunião do Eurogrupo que vai discutir a respostas das economias da Zona Euro às tarifas norte-americanas.

Perante os alertas do Conselho das Finanças Públicas, que prevê um saldo orçamental nulo em 2025 e um regresso ao défice orçamental no próximo ano, o ministro lembrou, ainda, que “em outubro entregámos um plano orçamental de médio prazo a Bruxelas, que foi aprovado por Bruxelas, e que prevê superavits".

No entanto, Miranda Sarmento avisa que o excedente será menor em 2026, "por causa do efeito dos empréstimos PRR”.

“Estamos confortáveis, naturalmente atentos, porque a incerteza sobre a economia gera maior dificuldade… mas, com crescimentos na ordem dos 2%, que é também a projeção do Conselho de Finanças Públicas e a projeção de todas as entidades que seguem a economia portuguesa, nós estamos confiantes que manteremos superavits nos próximos anos”.