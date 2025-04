Montenegro garante que com a AD "não há défices" e acusa o líder do PS de estar mascarado em campanha

Montenegro diz que a situação internacional gera muitas incertezas e, por isso, as políticas que começaram há um ano devem manter-se. Considera que nas legislativas de 18 de maio o país deve apostar num líder com experiência e maturidade e acusa o líder do PS, Pedro Nuno Santos, de andar mascarado nesta campanha eleitoral.

“O tempo não é daqueles que se mascaram para a campanha eleitoral”, disse Montenegro, que recebeu um forte aplauso da sala.

“O tempo não é para aventuras, para impulsos repentinos, nem para precipitações, o tempo é para maturidade genuína, moderação autêntica, é para a firmeza responsável, o tempo é mesmo para a autenticidade”, afirmou.

Mas as diferenças para com o maior partido da oposição não ficaram por aqui, e Luís Montenegro deixou bem claro que com a AD no Governo não haverá défices.

“Não será connosco que Portugal vai tornar a ter défice. Não será connosco que voltaremos a ter em Portugal restrições por causa da irresponsabilidade dos governantes”, disse Luís Montenegro, numa alusão aos governos socialistas de José Sócrates.

Mas no discurso de mais de uma hora houve ainda oportunidade para deixar um desafio ao líder do partido socialista sobre o reembolso do IRS.