O que dizem os programas da AD e do PS ​sobre proibição de telemóveis nas escolas?

O programa eleitoral da AD para as eleições legislativas de 18 de maio vai além da recomendação e defende a proibição do uso dos telemóveis nas escolas no ensino básico até ao sexto ano.

O atual Governo de Luís Montenegro já tinha recomendado, em setembro do ano passado, que as escolas proibissem o uso de telemóveis nos estabelecimentos de ensino para crianças até aos 12 anos, no 1.º e 2.º ciclos.

A coligação PSD/CDS também considera que é necessário regular o consumo de redes sociais pelas crianças até aos 12 anos.

A problemática dos telemóveis nas escolas também merece a atenção do Partido Socialista.

No programa eleitoral para as legislativas (consulte em versão PDF), o PS considera que é necessário “proceder a uma avaliação do impacto das recomendações de interdição da entrada/uso do telemóvel nos espaços escolares”.

O partido liderado por Pedro Nuno Santos admite a “interdição efetiva” de telemóveis nas escolas “pelo menos até ao 2.º ciclo do ensino básico”.

AD e PS tinha chumbado, em outubro do ano passado, um projeto-lei do Bloco de Esquerda que proibia o uso de telemóveis no recreio da escola para os alunos até ao 6.º ano.