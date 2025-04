PSD rejeita acusação de promiscuidade e salienta que pico de donativos foi anterior à atual direção

O mandatário financeiro do PSD garante não haver qualquer promiscuidade ou ilegalidade no financiamento do partido, sublinhando que o pico de donativos aos sociais-democratas ocorreu em 2021, antes da atual direção.

Em declarações aos jornalistas à margem da apresentação do programa eleitoral da AD - Coligação PSD/CDS para as legislativas de 18 de maio, o mandatário financeiro dos sociais-democratas, Ricardo Carvalho, assegurou que não houve qualquer ilegalidade no financiamento partido, uma vez que os donativos são todos feitos a título individual e não por empresas.

Questionado sobre a acusação do porta-voz da candidatura do PS, Marcos Perestrello, de o PSD de revelar um "padrão de falta de ética" e de uma "promiscuidade profunda" entre o que é do partido, do primeiro-ministro e do Estado, o mandatário financeiro do PSD comentou: "não há promiscuidade nenhuma".

Em causa, na acusação dos socialistas, está uma notícia do Expresso de que o maior cliente da empresa do primeiro-ministro, Luís Montenegro, está entre os principais doadores do PSD.