Sondagem da Aximage volta a pôr PS à frente, mas sem descolar do empate técnico

A sondagem DN/Aximage desta sexta-feira volta a colocar o Partido Socialista à frente, com 30,1% das intenções de voto. A coligação entre PSD e CDS, liderada por Luís Montenegro surge logo de seguida, com 27,2%. Mas, como a diferença entre os dois partidos é inferior à margem de erro (3,8%), continua o cenário de empate técnico, nesta sondagem e na Sondagem das Sondagens (onde se aprofundou relativamente à sondagem da Intercampus).

Em relação ao barómetro anterior, de março, a AD, o Chega, o Livre e a CDU registam subidas, enquanto os outros partidos assistem a ligeiras quedas nas intenções de voto.

O Chega continua confortavelmente em terceiro lugar, com 18,6% e a Iniciativa Liberal também segura o quarto lugar, com 6,1%.

Quem altera a posição nesta sondagem é o Livre que, com 4,4% das intenções de voto, fica à frente da CDU (3,2%), do Bloco de Esquerda (2,3%) e do PAN (1,8%).