Livre diz que eleições são oportunidade para afastar Montenegro da governação

O porta-voz do Livre considerou este sábado que "não é normal" a existência de tantas dúvidas sobre a vida patrimonial do primeiro-ministro e defendeu que as eleições são a oportunidade para afastar Luís Montenegro da governação.

"Nós estamos em eleições por causa disto, nós não vamos andar a ignorar o elefante no meio da sala, porque o nome disto é má governação, é governação com pouca transparência, pouca exigência ética, é informação dada às prestações, sempre ao serviço do melhor interesse de Luís Montenegro", afirmou Rui Tavares, em declarações aos jornalistas à margem do XV Congresso do Livre, questionado sobre as notícias dos últimos dias sobre contas bancárias do primeiro-ministro e o financiamento do PSD por parte de um antigo cliente da sua empresa.

O porta-voz do Livre considerou que "é sempre um mau sinal" quando os políticos acusam a imprensa de desinformação e questionou, se Montenegro atua desta forma quando estão em causa dúvidas sobre questões pessoais, tal não poderá acontecer também em matérias de governação.

"Na segurança, nos incêndios, nas questões internacionais. Uma pessoa que se comporta assim, não dando a verdade toda logo de uma vez, mesmo quando são más notícias, não dando as más notícias todas logo de uma vez, é uma pessoa que não é transparente para com os portugueses", afirmou.