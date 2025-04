Ministério Público arquiva processo sobre declaração de rendimentos de Montenegro

Luís Montenegro já tinha dado esta tarde explicações sobre as suas contas bancárias, mas ao início da noite o PSD emitiu um comunicado onde revela o despacho de arquivamento do Ministério Público sobre a declaração única de rendimentos, património, interesses, incompatibilidades e impedimentos, do qual, Montenegro já foi notificado pelo Tribunal Constitucional.

“O Presidente do Tribunal Constitucional notificou ontem o Presidente do PSD, na sequência da proposta do Ministério Público, do arquivamento dos autos respetivos, decisão da passada quinta-feira, dia 10/04/2025” lê-se no comunicado enviado à Renascença.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em causa estão as declarações únicas de 2022 e 2023, e o Ministério Público solicitou junto do Tribunal Constitucional esclarecimentos sobre estas declarações.

O PSD diz que Montenegro deu todos os esclarecimentos e garante que não há mais nenhum processo em apreciação no Ministério Público, e não há qualquer falha que se possa apontar ao primeiro-ministro.

“Donde decorre que não se registou qualquer falha por parte do Presidente do PSD, nem se encontra nenhuma apreciação pendente”, lê-se.