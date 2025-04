Montenegro diz que só tem três contas bancárias e que "não há nenhuma empresa que financie o PSD"

É "tudo falso". Luís Montenegro desmentiu, este sábado, as últimas notícias vindas a público sobre a sua antiga empresa Spinumviva, atualmente entregue aos seus filhos. Segundo o líder do PSD, e atual primeiro-ministro, nem as empresas clientes da Spinumviva financiaram o seu partido, nem ele escondeu contas bancárias de ninguém.

Luís Montenegro, que falava aos jornalistas à margem de uma visita à Feira do Folar, em Valpaços, onde esteve na qualidade de presidente do PSD, referiu-se diretamente a duas notícias publicadas pelo Expresso, na sexta-feira, e pelo Correio da Manhã, neste sábado. A primeira tinha como título "O maior cliente da empresa de Montenegro está entre os principais doadores do PSD"; a segunda intitulava-se "Montenegro esconde contas bancárias".

"Não há nenhuma empresa que financie o PSD", disse Montenegro, acrescentando que isso "é proibido por lei" e o PSD "cumpre a lei". Na notícia do jornal Expresso refere-se que a família Barros Rodrigues, que detém uma gasolineira em Braga, foi responsável por metade da faturação da Spinumviva e que vários membros da família fizeram donativos ao PSD.

"Há cidadãos que, individualmente, fazem donativos ao PSD", mas esses donativos, garante, estão todos registados. “Fazer qualquer associação com o presidente do partido, com a empresa que criou e que hoje é dos seus filhos é simplesmente manipulação." Montenegro não desmentiu, no entanto, que esses cidadãos sejam familiares dos seus antigos clientes.

De resto, deixou críticas aos jornalistas por "replicarem" notícias sem a respetiva confirmação: "Apelo aos jornalistas e aos órgãos de comunicação social: façam a vossa triagem."

Montenegro queixou-se ainda de que apenas ele e o PSD sejam alvo deste tipo de notícias, dizendo aos jornalistas que "valia a pena fazerem esse exercício de forma generalizada", ou seja, sugerindo que olhassem para as contas de outros partidos e de outros líderes políticos.

Contas escondidas? "É falso"

Sobre a notícia do CM — que dava conta de que o primeiro-ministro não teria declarado contas bancárias junto do Tribunal Constitucional —, Montenegro considerou-a totalmente falsa.

"Estamos a falar de três contas bancárias que são as contas da minha vida", disse o líder do PSD, referindo que a mais antiga foi aberta há 37 anos. E garantiu que todas as suas contas foram declaradas ao Tribunal Constitucional.

"É verdade que me foram pedidos esclarecimentos adicionais", como diz a notícia do CM, "foram prestados e tudo ficou esclarecido".

Montenegro detalhou que os esclarecimentos pedidos pelo Ministério Público aconteceram no seguimento de uma notícia do CM, na qual o jornal dava conta de que o primeiro-ministro teria comprado um apartamento com recurso ao valor que tinha em diversas contas bancárias. "Dizer que terei escondido contas bancárias é falso", disse, frisando que pagou o apartamento com o valor que tinha em apenas uma conta bancária.

Falando, novamente, para os jornalistas Luís Montenegro apelou para todos "façam um esforço" para serem rigorosos: "Cada um deve cumprir a sua missão, eu estou aqui para cumprir a minha, para servir o país."