Montenegro lembra que queixas à CNE têm sido arquivadas

O presidente do PSD, Luís Montenegro, lembrou este sábado que a maior parte das queixas apresentadas à Comissão Nacional de Eleições (CNE) tem sido arquivada, mas disse estar disponível para responder a todas as imputações feitas.

"Quanto à CNE, aquilo que eu posso verificar é que a maior parte das queixas que têm sido apresentadas tem sido arquivadas, isto é, não tem sido imputado, tanto quanto é do meu conhecimento, a nenhum membro do Governo e a nenhum partido político nenhuma ação desconforme", afirmou Luís Montenegro, que falava em Valpaços, onde está hoje a visitar a Feira do Folar.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Questionado sobre as queixas apresentadas à CNE, o presidente do PSD disse que se está numa "altura pré-eleitoral e que tudo é suscetível de ser apreciado".