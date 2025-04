PSD Porto classifica de esquizofrenia queixa do PS à CNE contra Pedro Duarte

O presidente do PSD/Porto, Alberto Machado, classificou este sábado de "episódio de esquizofrenia e de desorientação do PS" a queixa contra o ministro dos Assuntos Parlamentares por alegado "uso do aparelho de Estado" para anunciar candidatura à Câmara do Porto.

Questionado pela Lusa sobre a queixa do PS à Comissão Nacional de Eleições (CNE) hoje conhecida, Alberto Machado começou por lamentar e afirmar: "isto só pode ser mais um episódio de esquizofrenia e de desorientação do PS".

Em declarações à Lusa, o deputado socialista Pedro Vaz explicou que em causa está o envio de uma carta com a apresentação de Pedro Duarte como candidato à Câmara Municipal do Porto, que terá sido enviada aos habitantes daquela cidade, numa altura em que ainda exerce funções no atual Governo.

Segundo Pedro Vaz, "apesar de todos os avisos, os membros do Governo continuam a usar o aparelho do Estado para fazer campanha eleitoral".

Alberto Machado rejeitou as acusações e acusou os socialistas de recearem a candidatura de Pedro Duarte.

"Isso só prova que a aposta do PSD para o Porto é forte e vencedora e que está a perturbar claramente o PS, deixando-o de certa forma inseguro relativamente a uma vitória que davam como garantida", disse.