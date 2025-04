Livre acusa IL de "aventureirismo", Rocha diz que aquele partido está "entre a foice e o martelo"

O porta-voz do Livre acusou hoje a Iniciativa Liberal de "irresponsabilidade e aventureirismo", com o líder liberal a considerar que o partido de Rui Tavares apresenta-se como moderado, mas "está a algures entre a foice e o martelo".

Os líderes da IL e do Livre estiveram hoje frente a frente num debate, na CNN Portugal, de pré-campanha para as eleições legislativas de 18 de maio, em que a sustentabilidade da Segurança Social foi um dos temas abordados, e um dos vários em que os dois discordaram.

Rui Rocha defendeu que é necessário "dar instrumentos às pessoas, para que elas próprias possam constituir a sua poupança, e também permitir que as empresas onde essas pessoas trabalham possam reforçar essa poupança, com um investimento que é, do ponto de vista fiscal, vantajoso".

O presidente da IL criticou também a proposta do Livre de atribuir a cada criança um apoio de cinco mil euros à nascença, considerando-a "financeiramente irresponsável e socialmente injusta".

"Trata-se de retomar o imposto sucessório com determinadas condições [...]. Isto diz uma coisa muito simples, a quem estivesse a pensar em vir para Portugal, trazer o seu património, diz, não venha; a quem estiver em Portugal que tenha património diz-se tirem o património daqui porque ele vai ser tributado", alertou, defendendo que "a urgência" atual é "baixar os impostos a quem está a sofrer no país".

O dirigente liberal acusou o Livre de atacar os jovens ao querer acabar com "um pequeno benefício que os jovens têm", referindo-se ao regime do IRS jovem.

"Rui, se queres falar de irresponsabilidade e aventureirismo e se queres falar de prendas, então vamos falar não de cinco mil euros a quem pode precisar deles na altura de entrar na vida adulta, vamos falar de cinco mil milhões de euros. Ou seja, um milhão de vezes mais, aos mais ricos e principalmente às empresas mais ricas", respondeu o porta-voz do Livre.

Rui Tavares defendeu que o IRS é "custoso para o Estado" e "só ajuda quem tem os salários mais altos".

"Nós queremos ajudar todos os jovens, não apenas os salários mais altos", indicou.

Rui Tavares criticou também o "plano do departamento Elon Musk da IL", para cortar nas despesas do Estado, ou a defesa das privatizações.

"E depois é CP "afuera", RTP "afuera", Caixa Geral de Depósitos "afuera"", indicou, assinalando que estas empresas só poderiam ser vendidas uma vez.

"Não vais vender todos os anos e não vais recuperar este dinheiro", disse o porta-voz do Livre.

Mais à frente, o presidente da IL afirmou que votar no Livre é "entregar o voto ao BE e ao PCP", sustentando que "o Livre votou 95% das propostas feitas pelo PCP e 99% das propostas do BE".

"O Livre, embora se apresente como moderado, está a algures entre a foice e o martelo", criticou Rui Rocha.