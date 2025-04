Livre e Bloco separados na Defesa: Tavares quer armas, Mortágua exige casas

É muito mais aquilo que os une do que aquilo que os separa. Isto já era sabido. Mas, esta segunda-feira, no frente-a-frente televisivo, a verdadeira (e quase única) clivagem entre o Bloco de Esquerda e o Livre apareceu: a Defesa.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Rui Tavares, do Livre, defendeu uma Comunidade Europeia de Defesa como resposta à incerteza internacional e à eventual retirada dos Estados Unidos da NATO. “Não podemos ficar à mercê de Trump, de Putin ou de Xi Jinping”, afirmou.

Mariana Mortágua contestou a visão do Livre, classificando-a como “um erro estratégico”. Para a coordenadora do Bloco de Esquerda, a Europa já tem capacidade militar suficiente. “Não é a defesa da Europa que está em causa, é a indústria do armamento”, acusou, rejeitando a ideia de uma economia assente no sector militar.

“O projeto económico da Europa tem de ser a habitação, os serviços públicos, a transição ecológica. Não é a guerra”, sublinhou Mortágua.

Tavares contrapôs com o argumento do realpolitik: “A Europa tem mais soldados do que a Rússia, mas falta interoperabilidade. Precisamos estar preparados. Não se trata de alimentar uma corrida ao armamento, mas de evitar ser apanhados desprevenidos”.