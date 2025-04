Pedro Nuno Santos acusa Montenegro de só governar a pensar em eleições

O secretário-geral do PS acusou esta segunda-feira o primeiro-ministro de "governar a pensar em eleições", dando como exemplos as alterações das tabelas de retenção do IRS e a antecipação dos pagamentos de aumentos salariais aos médicos.

"Eu tive a oportunidade de dizer, no dia 28 de agosto, citando fiscalistas, que aquela alteração das tabelas de retenção na fonte do IRS iria fazer com que no ano seguinte houvesse menos reembolsos ou desse mesmo lugar a pagamentos", disse Pedro Nuno Santos, no final de uma visita a uma esquadra da PSP do Barreiro, no distrito de Setúbal.

"A redução do IRS implica uma alteração da tabela de retenção da fonte. Não implica que se faça uma alteração da tabela de retenção da fonte para lá daquilo que está justificado", acrescentou o líder do PS.

Para Pedro Nuno Santos, as alterações na tabela de retenções do IRS foram feitas "porque o Governo da AD tinha a expectativa de umas eleições antecipadas" e porque "Luís Montenegro governa só a pensar em eleições".

Pedro Nuno Santos deu também como exemplo da forma de governar do atual executivo de Luís Montenegro, a alegada indicação do Ministério da Saúde para que se proceda já na próxima semana ao pagamento de salários aos médicos, já com aumentos, que, em condições normais, só deveriam ser processados em maio.

"Há um padrão de comportamento deste líder do Governo português, que é Luís Montenegro. E hoje o exemplo é esta antecipação dos pagamentos aos médicos. A única motivação para estas decisões, para esta forma de estar, é eleitoral", frisou o líder do PS.

"Isto não é aceitável num político. Nós temos mesmo de condenar esta forma de manipulação, de tentativa de enganar persistente de Luís Montenegro na sua gestão política", defendeu o dirigente socialista.

Na visita à 5.ª Esquadra da PSP do Barreiro, Pedro Nuno Santos reafirmou também a preocupação dos socialistas com o aumento da criminalidade violenta no país, com a violência entre jovens e as violações.