RASI: BE exige explicações no Parlamento antes das eleições

O Governo assegura desconhecer “em absoluto” qualquer versão alternativa do Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), além da oficialmente divulgada.

A afirmação, feita pela ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, surge em resposta a perguntas do Bloco de Esquerda, que denuncia o desaparecimento de um parágrafo com referências a grupos de extrema-direita na versão final do documento.

A polémica ganhou força depois de vários órgãos de comunicação social terem tido acesso a uma versão preliminar do relatório, onde constava essa referência. A sua ausência na versão publicada oficialmente gerou acusações de omissão deliberada.

O líder parlamentar do Bloco, Fabian Figueiredo, manifestou-se publicamente contra a posição do Governo, sublinhando a contradição entre a resposta da ministra e informações anteriores do próprio sistema de segurança.