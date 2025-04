AD vs. IL: Debate aceso, sem queimar pontes e com garantias de "estabilidade" de parte a parte

Não houve qualquer garantia de entendimentos pós-eleitorais entre Luís Montenegro e Rui Rocha, mas o tom do debate entre os líderes do PSD e da Iniciativa Liberal (IL), que decorreu esta segunda-feira à noite na RTP, permitiu manter pontes para depois das eleições legislativas de 18 de maio. Houve divergências sobre a condução da política fiscal, com Rocha a criticar o presidente do PSD e primeiro-ministro pela redução “ligeira” de impostos, sobre saúde, mas o debate terminou com um desafio do líder liberal que culminou com a garantia de ambos em dar “estabilidade” política ao país. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Depois de descrever a IL como o garante da “estabilidade”, Rocha desafiou: “Está, neste momento, a AD e Luís Montenegro capaz de garantir essa estabilidade?”. Ao que o líder do PSD respondeu no ato: “A resposta é sim e é a forma de evitar um Governo socialista em Portugal”. Rocha centrou a sua prestação no fator de que a IL é um partido “confiável”, que garante a “estabilidade” e mais “reformista” do que a AD conseguiu ser ao longo do último ano no Governo. Nunca colocando em causa a ética de Montenegro, à conta do caso Spinumviva, o líder da IL admite que, “tentando” colocar-se na situação do líder do PSD, “teria terminado o problema mais cedo”, acusando o primeiro-ministro de “irresponsabilidade”. É esta a crítica mais violenta e o mais longe que Rocha vai.

Rocha surge assim como o fiel da balança e uma espécie de fiscal no caso de a AD voltar a formar Governo: “A capacidade de trazer estabilidade ao país existe na IL e esse é o nosso compromisso, com exigência, para que seja recuperado o sentido de dignidade no exercício de funções”. “Vale a pena votar na IL, o espírito reformista de que a AD não deu mostras existe na IL”, disse Rocha, já depois de Montenegro ter dito algo parecido, mas ao contrário: “Porque é que um eleitor da IL tem todas as razões para votar na AD? Porque evita o regresso do socialismo, porque baixamos os impostos sobre o rendimento do trabalho e das empresas”, disse o líder do PSD num apelo ao voto útil na AD. Montenegro afasta fantasma de recessão Questionado pelo jornalista da RTP, Hugo Gilberto, se, ao acusar o líder do PS de prometer dar tudo a todos, ultrapassou essa receita para o desastre, Montenegro respondeu taxativo: “De maneira nenhuma”, referindo que tem o crédito do “desempenho” do Governo em 2024.